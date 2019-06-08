Uber'den devrim gibi yenilik!

New York Times’da yer alan habere göre, şirket Uber Copter adını verdiği hizmetini 9 Temmuz’da başlatıyor. Yeni hizmet yine Uber uygulaması üzerinden alınabilecek.İlk güzergah Güney Manhattan ile Kennedy Uluslararası Havalimanı arası olarak belirlendi.







Şirketin üç yıl önce duyurduğu havayolu araç çağırma hizmeti Uber Elevate’in direktörü Eric Allison konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu birçok yolcunun her gün yaptığı bir yolculuk ve Uber Copter hizmeti ile bu yolculara ciddi ölçüde zaman kazanma fırsatı yaratıyoruz.”





Şu anda Uber Copter’ın yaptığı bu sekiz dakikalık uçuş, kara yolu üzerinden trafiğin yoğun olduğu saatlerde en az bir saat sürüyor ve bazen iki saati bile aşabiliyor.



