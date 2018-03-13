Samanyolu Haber /Gündem / Uber'cilere trafik cezası yağdı /13 Mart 2018 16:25

Uber'cilere trafik cezası yağdı

İstanbul'da trafik polislerinin Uber ve benzeri uygulamalarla hizmet veren 2214 sürücü ile uygulamayı kullanan 2321 yolcuya ceza kestiği belirtildi.

SHABER3.COM

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri yıl içerisinde UBER ve benzeri uygulamalarla yolcu taşımacılığı yapan 2214 sürücüye 3 bin 6'şar lira para cezası kesti. Ceza kesilen şoförlerin büyük çoğunluğunun UBER uygulamasına kayıtlı olduğu belirtildi.

Bu uygulamaları kullanarak yolculuk yapan yolcular da cezalandırıldı. Yıl içinde 2321 yolcuya 344'er lira ceza kesildiği öğrenildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2017 yılında toplamda 4747 Uber sürücüsü ile içinde bulunan 5 bin 3 yolcuya para cezası kesmişti. 2016 yılında yapılan uygulamalarda ise 598 sürücüye ceza kesilirken 614 yolcu da ceza almıştı.
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