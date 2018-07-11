Uber yöneticisi 'ırkçılık' suçlamasının ardından istifa etti

Uber'in en üst düzey insan kaynakları yöneticisi Liane Hornsey için şirketteki ırkçılığı gizlediği ve ırk ayrımcılığı yaptığı iddiaları ortaya atıldı.





Hornsey, iddiaların ardından "bir süredir istifa etmeyi düşündüğünü" belirten bir mail atarak istifasını duyurdu.





Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, olayın ardından çalışanlara yaptığı açıklamada Hornsey'nin "çok yetenekli, yaratıcı ve çalışkan" olduğunu söyledi, ancak istifanın sebebine dair açıklamada bulunmadı.





Hornsey'nin ayrımcı bir dil kullandığı ve ırkçı hakaretlerde bulunduğu söyleniyor.









İddialara göre şirketin marka yöneticisi Bozoma Saint John'un şirketten ayrılmasının sebebi de Liane Hornsey'nin ırkçı tavrı oldu.



