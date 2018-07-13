Samanyolu Haber /Dünya / Twitter'in temizlik operasyonunda Trump 320 bin takipçi kaybetti /13 Temmuz 2018 16:46

Twitter'in temizlik operasyonunda Trump 320 bin takipçi kaybetti

Twitter'ın trollere temizlik operasyonuyla ABD Başkanları Trump ile Obama'nın takipçi sayılarında büyük düşüş yaşandı.

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 Trump yaklaşık 320.000 takipçisini kaybederken, Obama yaklaşık 2.3 milyon takipçi kaybetti.

Twitter'ın sahte oldukları ya da kötücül amaçlar için kullandıkları gerekçesiyle 'dondurduğu' hesapları temizleme operasyonuna başlamasıyla yeni ve eski ABD Başkanları'nın resmi hesaplarında ciddi bir takipçi sayısı düşüşü yaşandı. 
Daha önce Twitter temsilcileri, operasyonun her türlü hesapta takipçi sayısının düşüşüne yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Twitter'ı çok sık kullandığı için eleştirilerin hedefi olan Trump yaklaşık 320.000 takipçi kaybetti. Cumhuriyetçi Başkan'ın takipçi sayısı 53.4 milyondan 53.1 milyona düştü. 

ABD Başkanları'nın resmi hesabı olan 'POTUS' hesabının takipçi sayısı da 60.000 azaldı.

OBAMA, TRUMP'TAN DAHA FAZLA TAKİPÇİ KAYBETTİ

ABD'nin eski Demokrat Başkanı Barack Obama'nın takipçi sayısında ise 2.3 milyonluk bir azalma oldu. Obama'nın takipçi sayısı 103.6 milyondan 101.3 milyona geriledi.

Dünya genelinde sıradan kullancıların yanı sıra çok sayıda ünlü ismin ve siyasinin takipçi sayısında azalmalar görülürken takipçi sayısı en fazla azalan hesaplardan biri de Twitter'ın kendi resmi hesabı oldu.

Daha önce yaklaşık 63 milyon takipçisi olan Twitter yaklaşık 7.5 milyon takipçi kaybetti. Twitter'ın şu anda 55.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Tayyip Erdoğan'ın takipçi sayısı da 13 milyon 234 binden 13 milyon 29 bine geriledi.
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