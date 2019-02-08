Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'ın Aktif Kullanıcı Sayısı Azalmasına Rağmen Kar Oranları Artıyor /08 Şubat 2019 14:32

Twitter'ın Aktif Kullanıcı Sayısı Azalmasına Rağmen Kar Oranları Artıyor

Twitter; kullanıcı sayısını azaltırken, kar oranlarını çok daha fazla arttırmayı başardı.

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Özellikle de son dönemlerde; satışları azalırken kâr oranları artan birçok şirket mevcut. Bunların arasına son olarak Twitter platformu da katıldı ve şirket artık, genel politikasını bu yönde kullanacak.


2018 yılında 255 milyon dolar kâr elde eden şirket, yeni yöntemin başarılı olduğunu gördü. Üstelik Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısı, 321 milyona düşmesine rağmen bu başarının gelmesi, şirketin doğru politikalar izlediğini gösterdi.



Araştırma şirketi eMarketer'den Jasmine Enberg, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle de şirketin, kullanıcı sayısını artırmadan gelirlerini arttırmasının bir yolunu bulduğuna değindi. Görünen o ki Twitter platformu; Facebook ve Instagram gibi daha çok kazanabileceği politikalara sahip olacak.

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