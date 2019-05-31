Samanyolu Haber /Dünya / Twitter'dan Hollandalı ırkçı Wilders'e şok /31 Mayıs 2019 13:49

Twitter'dan Hollandalı ırkçı Wilders'e şok

Hollandalı İslam ve göçmen karşıtı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders'in Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı.

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Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin (PVV) lideri Wilders, bir süre Twitter hesabını kullanamayacak.

İslam ve göçmen karşıtı politikacı, sosyal medya devinin hesabını askıya aldığını açıkladı. Twitter'ın hesabı bloke etme nedeni, nefret ifadeleri.

Avrupa'ya göçmenlerin gelmesini istemeyen Wilders, sık sık radikal açıklamalar yapan bir isim.

Geçen yıl Hollanda'da İslami ifadelerin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı önergesi sunan siyasetçi, "Camiler, İslam okulları, kapansın ve Kur'an ile burka yasaklansın. Diğer ülkelerin de bunu örnek almalarını umut ediyorum" demişti.

Wilders ve partisi PVV, son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük bir hezimet yaşadı.

2014 seçiminde dört sandalye kazanan aşırı sağcı PVV, bu kez hiçbir üyesini parlamentoya gönderemedi.
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