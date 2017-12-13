Kısa süre önce 140 karakter sınırını 280 karaktere çıkaran Twitter, şimdi de "flood" özelliğinin yayına alınacağını açıkladı.





Twitter, uzun mesajlarını alt alta sıralayan kullanıcılar için yeni bir özelliği devreye sokuyor. Bir süredir test aşamasında olan Tweet dizileri özelliği, "flood" oluşturmayı kolaylaştıracak.





"Threads" adı verilen bu özellikle artık tweet atarken yanlızca "+" butonuna basarak birbirine bağlı tweetler yazılabilecek. Yayınla dendiğinde ise, tüm tweetler hep birlikte ve sırasıyla yayınlanacak.





Böylece Twitter'da, birbiriyle alakalı tweetlerin anlaşılır ve görünür olması için artık başına "rakam koymak" gerekmeyecek