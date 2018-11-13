Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'a tweet düzenleme özelliği geliyor /13 Kasım 2018 09:44

Twitter'a tweet düzenleme özelliği geliyor

Sosyal medya devi Twitter, yanlış atılan tweetlerin düzenlenmesini sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

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Twitter kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konu, atılan yanlış tweetlerin düzenlenebilmesini sağlayan özelliğin bulunmaması. Özellikle yazım yanlışı nedeniyle atılan tweetleri düzeltebilmenin bir yolu yok. Yanlış atılan tweetler nedeniyle kullanıcılar tweetlerini silmek zorunda kalıyordu.

Teknoblog'da yer alan habere göre şirket, tweet düzenleme özelliğini kullanıcılarına sunma konusunda istekli.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, insanların yazım hatalarını düzeltme konusundaki taleplerinin farkında olduklarını belirtirken, düzenlemeye izin vermenin karmaşık bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Dorsey konuyla ilgili olarak Hindistan’da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. The Next Web’in haberine göre , Twitter CEO’su konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Düzenleme butonu için kullanım senaryolarının ne olacağı konusunda dikkatli davranmak gerekiyor. Pek çok insan tweet düzenleme imkanını küçük hatalarını hızlı şekilde düzeltmek için istiyor.Bu insanlara tüm tweetlerini düzenleme imkanı sunmaktan çok daha makul bir seçenek gibi görünüyor.”

Dorsey, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu konuda hem problemi ortadan kaldıran bir çözüm sunmayı hem de servisteki bir pürüzü ortadan kaldırmayı istiyoruz. İlgili değişikliği en doğru şekilde yapabilmek için süreci hızlı ilerletmiyoruz.Kamusal kayıtları bozacak veya bu kayıtların anlamını değiştirecek bir şey yapmayı istemiyoruz.”

Twitter tweet düzenleme konusunu uzun süredir değerlendiriyor. Dorsey, 2016’da yaptığı bir açıklamada, tweet düzenleme konusunun üzerinde uzun uzun düşündüklerini dile getirmişti.
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