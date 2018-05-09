Twitter'a 'gizli sohbet' özelliği mi geliyor?













CHIP Online sitesinde yer alan habere göre Bir bilgisayar bilimi öğrencisi olan Jane Wong, Twitter uygulamasında "Gizli Sohbetler"adlı bir seçenek keşfetti.





Haberde yer alan bilgilere göre şirket, platformu üzerinde uçtan uca şifreli Direkt Mesajlar özelliğini test ediyor olabilir. Bu sayede Twitter'ın kendisi bile sohbet içerisinde ne konuşulduğunu göremeyecek ve kullanıcılar, birbirleri arasında güvenli bir iletişim kurabilecek.



