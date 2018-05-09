Twitter'a 'gizli sohbet' özelliği mi geliyor?

CHIP Online sitesinde yer alan habere göre Bir bilgisayar bilimi öğrencisi olan Jane Wong, Twitter uygulamasında "Gizli Sohbetler"adlı bir seçenek keşfetti.
Haberde yer alan bilgilere göre şirket, platformu üzerinde uçtan uca şifreli Direkt Mesajlar özelliğini test ediyor olabilir. Bu sayede Twitter'ın kendisi bile sohbet içerisinde ne konuşulduğunu göremeyecek ve kullanıcılar, birbirleri arasında güvenli bir iletişim kurabilecek.
Eski NSA ajanı Edward Snowden 2016'da Twitter CEO'su Jack Dorsey'e attığı tweet'te kendi kendini silen ve uçtan uca şifreli bir mesajlaşma sistemi istediğini belirtmişti. Bu talebin şimdilik gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmiyor.
Özellikle Rusya ve İran gibi bazı ülkeler, Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarını yasaklamaya çalışıyor. Twitter'ın da uçtan uca şifreli mesajlaşma sistemine geçmesiyle güvenli iletişim alternatifleri artacak.