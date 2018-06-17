Twitter'dan yeni bir güncelleme daha

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına yaş sınırlaması getiren sosyal medya devi, kullanıcılarının her şeyden haberinin olmasını sağlayacak yeni bir özelliği uygulamaya koyuyor. Moments adıyla duyurulan yeni özellik ile kullanıcılar, Twitter’da görmek istedikleri her şeyi en hızlı şekilde görebilecekler.







Cumhuriyet'in haberine göre Twiter yeni uygulamaya koyduğu Moments güncellemesi ile iOS ve Android kullanıcılarına, paylaşımların yer aldığı keşfetme çizelgesi ve bildirimlerde önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar zaman çizelgesinin en üstünde en son paylaşımları görebilecekler.





Google’ın haritalar uygulamasıyla da senkronize şekilde çalışan sosyal medya uygulaması, bulunduğunuz lokasyon doğrultusunda ilginizi en çok çekecek içerikleri sizlere sunacak. Twitter’in gerçekleştirdiği güncellemeler ile milyonlarca kullanıcı için haber merkezi haline gelmek istediği görülüyor.





Son güncelleme ile Twitter’ın sahip olduğu algoritmanın büyük bir değişiklik geçirdiğini söyleyebiliriz. Değişiklik sonrası kullanıcılar istedikleri takdirde sürekli haber almak için özel bildirim tanımlayabilecekler.





Aynı şekilde kullanıcılar önerilen haberleri ve paylaşımları görmek istemiyorsa yine buna özel ayar yapabilecekler. Moments özelliği an itibariyle 16 ülkede 5 farklı dil seçeneği ile kullanıma sunulmuş durumda. Güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkçe dil desteğiyle beraber ülkemizde de kullanıma sunulması bekleniyor.