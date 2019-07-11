Samanyolu Haber /Gündem / Twitter 'nefret söylemi ' kuralları güncelleniyor: Dini Gruplara Yönelik Hakaretleri Yasaklanıyor /11 Temmuz 2019 11:21

Twitter 'nefret söylemi ' kuralları güncelleniyor: Dini Gruplara Yönelik Hakaretleri Yasaklanıyor

Twitter nefret söylemine yönelik kurallarını güncelleyerek dini grupları farelere, virüslere veya böceklere benzeten paylaşımları yasaklayacak.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre şirket, karşılarındakini insan yerine koymayan söylemlere yönelik bu yasağın zaman içinde dini grupların dışındaki grupları da kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı.

Twitter bu kararıyla ilgili kullanıcılarının da fikrini aldı. Kullanıcılar, siyasi örgütlere ve nefret gruplarına karşı onları insan yerine koymayan bir dil kullanmaya devam edebilmek istediklerini bildirdi. Teknoloji şirketleri bir süredir ifade özgürlüğü ile kullanıcılarını saldırılardan koruma arasında denge tutturmakta zorlanıyor.


Twitter, bu politikaya karar vermenin aylar aldığını açıkladı:

"İnsanların çevrimdışı ortamda zarar görme riskine odaklanıyoruz ve araştırmalar, karşısındakini insan yerine koymayan dilin bu riski artırdığını düşünüyoruz."
"Nefret yaratabilecek türden fotoğrafların kullanımı da yasak"
Twitter'ın nefret söylemi politikası halihazırda kullanıcıların dini gruplar hakkındaki klişeleri kullanarak, örneğin bir dine inananların terörist olduğunu söyleyerek, korku tellallığı yapmasını yasaklıyor. Bunun dışında nefret yaratabilecek türden fotoğrafların kullanımı da yasak. Buna fotoğrafların üzerlerinde oynayarak insanlara hayvan özellikleri ekleyen türden fotoğraflar da dahil.

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