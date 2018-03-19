Samanyolu Haber /Gündem / 'Twitter kapatılmalı' diyen kayyım eleştirilere Twitter'dan cevap verdi /19 Mart 2018 13:16

'Twitter kapatılmalı' diyen kayyım eleştirilere Twitter'dan cevap verdi

MESAM'a kayyım olarak atanan şarkıcı Coşkun Sabah, "Yetkim olsa Twitter'i yasaklarım" dediği sosyal medya üzerinden bu sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Arif Sağ başkanlığındaki seçilmiş Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetimine kayyım atanan Coşkun Sabah, Posta gazetesine yaptığı açıklamada "Ülkede zaten ayaklanmaların başlangıcı hep bu sosyal medya çetelerinden çıkmıyor mu? Yetkim olsa bir dakika durmam Türkiye'de Twitter'ı yasaklarım" dedi.
Sabah'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü. Coşkun Sabah da konuyla ilgili 'Yasaklarım' dediği Twitter'dan açıklama yaptı ve şunları yazdı:

"Tweet ile ilgili haberimin içeriğini okumayan, sallıyor. Ben, Twitter'ı sadece küfürlerin, hakaretlerin, iftiraların kol gezdiği, yeni doğmuş çocuğa küfredildiği, 8 tane önemli ve masum insanımızın uçak kazasından sonra binlerce hakaretin ve yürek soğutmanın yazıldığı bir mecrayı konuştum."
Coşkun Sabah daha sonra kendisine gelen eleştirilerden bunaldı. Sabah hakaret ettiğini öne sürdüğü bu kişilerle ilgili yargıya gideceğini yine Twitter'daki şu mesajıyla açıkladı: 
''Birkaç gündür hakaret ve iftiralarla karalandığım Tweet tacizlerini yarın itibarıyla yargıya vereceğimi iletmek istedim sizlere. Bu kişilerle Savcının karşısında yüzleşeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum, o an ben o iftiracıların yüzüne uzun uzun bakacağım, onlar bakabilecekler mi?''
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