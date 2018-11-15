Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter ile ilgili inanılmaz şüphe! Öldürülen gazetecinin bilgilerini Twitter mı verdi? /15 Kasım 2018 13:06

Twitter ile ilgili inanılmaz şüphe! Öldürülen gazetecinin bilgilerini Twitter mı verdi?

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası dünya gündeminde yüksek sesle tartışılmaya devam ediyor.

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Henüz Kaşıkçı cinayeti tam anlamıyla aydınlatılabilmiş değilken bir de ABD’de Suudi Arabistan’ın talimatıyla öldürüldüğü öne sürülüen bir başka gazeteci gündemde. 

Ancak burada Twitter da farklı bir suçlama ile karşı karşıya. sosyal medya devinin, öldürülen gazeteci Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser'in bilgilerini Suudi yönetimi ile paylaştığı iddia ediliyor.

Twitter'ın Batı basınında bir süredir büyük eleştiriler aldığı olayda, Al-Jasser'in "Kaskool" isimli hesabının bilgilerine ulaşan Suudi Arabistan'ın gazeteciyi 15 Mart’ta tutuklayıp, sonra cezaevinde işkence ile öldürdüğü düşünülüyor.

Konuyu T24’teki köşesine taşıyan bilgi teknolojileri uzmanı Füsun Sarp Nebil, sosyal medya platformlarının hükümetlerden baskı gördüklerini ve bunun karşılığında "Şeffaflık Raporu" yayımladıklarını hatırlatıyor. Bu raporlarda, Türkiye dahil bazı ülkeler için binlerce talebine karşı ya çok az bilgi verdikleri, ya da hiç vermedikleri gibi veriler gözüktüğüne dikkat çekildiğine vurgu yapıyor.

“Ama galiba bu durum böyle değil ya da değişiklik var” diyen Nebil, Al-Jasser'in kendi ismiyle açtığı hesap bilgilerini paylaşıyor: Twitter.com/TurkialjasserJ.

Bugün dünyadaki çok sayıda kullanıcı, özellikle de demokrasinin zayıf olduğu bölgelerde, takma isimli hesaplarla, bilgilerinin verilmediğini düşünerek mesajlar yazdıklarının altını çizen Nebil, bu konuda TheNewKhalij.News isimli haber portalinden yayınlanan haberde, Twitter'in Dubai ofisinden gazetecinin yakalanmasına yol açan bilgilerin verildiğinin yazıldığını aktarıyor ve ekliyor:

“Bu haberden sonra, Twitter büyük eleştirilerle karşılaştı. Çünkü Twitter'ın bu hareketi, demokratik olmayan yerlerdeki kullanıcıların Twitter kullanarak tehdit altına girebileceğini gösteriyor. Dubai ofisi ile ilgili diğer bir ilginç bilgi ise, Kraliyet Mahkemesinin eski danışmanı olan Suud El-Qahtani'nin bir 'siber casusluk çemberi' kurduğu  ve Dubai Twitter bürosunun içinde bir bağlantısı olduğu şeklinde. "Twitter köstebeği" olarak adlandırılan bağlantının Al-Jasser hakkında bilgi verdiği ve bu yılın başlarında tutuklanmasına yol açtığı iddia ediliyor. Suudi Arabistan'daki muhaliflerin Twitter kullanmayı bıraktığı kaydediliyor. Al-Jasser'in bu şekilde öldüğüne dair haberilerin ardından, #TwitterKilledTurkiAlJasser hashtagi kullanılmaya başlandı.”

Bilişim uzmanı Nebil, Kaşıkçı'nın ölümündeki rolünden ötürü görevden alındığı basına yansıyan Saud al-Qahtani’nin ise, 2017'de -zaten az sayıda olan- tweetinde, sahte isimlerin muhalifleri korumayacağı konusunda uyarmış ve sosyal medyada aktivistlerin maskesini kaldırmak için kullandığı 'üç yöntem' yetkilileri olduğunu söylediği ifade ediyor.

Saud al-Qahtani’nin “Takma adınız #blacklist'ten sizi koruyor mu?' dedikten sonra, 'Yok hayır. 1. Devletlerin ismin sahibini bilme yolu vardır. 2 - IP birçok teknik yolla tanımlanabilir. 3- Ne olduğunu söylemeyeceğim” dediğini de ekliyor.

Twitter Kamu Politikası Sözcüsü ise kendilerini savunan şu açıklamayı yaptı:

“Dünyanın dört bir yanındaki halkın konuşmasının sağlığını geliştirmek için çalışan ekiplerimiz var. Son suçlamalar yanlıştır. Hassas hesap bilgisine erişimi, kapsamlı güvenlik ve gizlilik eğitimi alan küçük bir grup çalışanla ciddi şekilde sınırlıyoruz. Başka hiçbir personel, nerede çalıştıklarına bakılmaksızın bu bilgiye erişme yetkisine sahip değildir. Hizmetimizi kullananları eşitlik, bireysel özgürlükler ve insan haklarını savunmak için korumayı taahhüt ediyoruz. Gizlilik korumalarını ve genel güvenliği güçlendirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz.”


"Ama ilginçtir, Dubai'de ya da MENA bölgesindeki hiçbir ofiste kamu politikası ekipleri bulunmuyor diyen Nebil, açıklamayı değerlendirirken, “Twitter'ın verdiği bilgi, mesajın yazıldığı internet erişim hesabının IP numarasıdır. Bu bilgi sayesinde, takma isimle bile yazılsa, kimin ne yazdığı tespit olunabilir. Twitter bu hesapları vermediğini iddia ediyor” yorumunu yapıyor.
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