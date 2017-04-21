Samanyolu Haber /Gündem / Twitter hesabınız artık çalınamayacak /21 Nisan 2017 08:20

Twitter hesabınız artık çalınamayacak

Güvenlik endişelerini dikkate alan Twitter geliştirmeleri sürdürüyor. Daha önce çift aşamalı doğrulama ile giriş özelliğini aktif eden platform şimdi de çift aşamalı doğrulamaya üçüncü parti uygulama desteği ekleyerek güvenliği üst seviyeye taşıdı.

SHABER3.COM

YENİ UYGULAMA NE ANLAMA GELİYOR?

Android Police’in haberine göre artık Twitter’a giriş yaparken Google Authenticator ve Authy uygulamalarını kullanmak mümkün. Bunun için Twitter hesabınıza giriş yaparak bir ayarı aktifleştirmeniz gerekiyor.

Twitter hesabınıza giriş yaptıktan sonra Güvenlik ve Gizlilik > Hesap > Güvenlik sekmesi altından “Giriş isteklerini doğrula” kutucuğunu seçerek çift aşamalı girişi aktifleştirebilirsiniz. Sonrasında ise “Kod üretme uygulamasını ayarlar” butonuna basarak QR kodu ve Gizli Anahtar bilgilerinizi Google Authenticator veya Authy uygulamalarına girerek hesabınızın güvenliğini bir üst seviyeye taşımanız mümkün.
Eğer Twitter hesabınızın güvenliğinden endişe duyuyor ve hesabınızı garanti altına almak istiyorsanız şimdilik yapılabilecek en üst seviye güvenlik ayarı bu.
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