Samanyolu Haber /Gündem / Twitter’da içerik yasaklama talepleri alanında da dünya birincisi /21 Eylül 2017 13:52

Twitter’da içerik yasaklama talepleri alanında da dünya birincisi

Dünyada hapiste en fazla gazeteci ve yazar tutan ülke Türkiye... Sosyal medya platformu Twitter’da içerik yasaklama taleplerinda de açık ara dünya birincisi yine Türkiye

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Hürriyet Yazarı Murat Yetkin Türkiye'nin Basın Özgürlüğü karnesini yazdı... 


Dünyada hapiste en fazla gazeteci ve yazar tutan ülke olmak nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Türkiye’nin sosyal medya platformu Twitter’da içerik yasaklama talepleri alanında da dünya birincisi olduğu maalesef ortaya çıktı.
Twitter’ın kendi iç şeffaflığını denetlemek amacıyla 19 Eylül’de yayınladığı 11’inci raporunda dünya çapında şirkete gelen içerik kaldırma, yasaklama taleplerinin yarıya yakınının tek başına Türkiye’den yapıldığı anlaşıldı.

Raporda şirkete 1 Ocak-30 Haziran 2017 Türkiye’den gelen 2,710 içerik yasaklama/kaldırma talebinin dünya çağında gelen taleplerin yüzde 45’ini oluşturduğu açıklandı. Açıklamada bu 2,710 başvurudan 715’inin mahkeme kararı, 1,995’inin de hükümet talebi olduğu bildirildi.

İçerik kaldırma/yasaklama taleplerinde Türkiye’yi Rusya, Fransa ve Almanya izliyor. Bu üç ülkeden gelen toplam başvurunun toplamı Türkiye’den gelenlere eşit.
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