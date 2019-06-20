Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter bir özelliğini daha rafa kaldırdı /20 Haziran 2019 09:53

Twitter bir özelliğini daha rafa kaldırdı

Twitter, ayrıntılı olarak kullanıcıların konum bilgilerini paylaşmayı mümkün kılan özelliğini rafa kaldırıyor.

SHABER3.COM

Twitter, ayrıntılı olarak kullanıcıların konum bilgilerini paylaşmayı mümkün kılan özelliğini kaldırma kararı aldı. Twitter'ın geçtiğimiz ay yaşanan veri sızıntısının ardından bu yönde bir karar aldığı belirtiliyor.

'İLGİ GÖRMEDİĞİ İÇİN' AÇIKLAMASI
Twitter'da kullanıcılar, konum etiketli paylaşım yapabiliyor. Koordinatlarına kadar kullanıcının bulunduğu konumu paylaşan bu özelliği Twitter, 'kullanıcılardan ilgi görmediği için' kaldırdığını belirtirken asıl sebebin ise yaşanan veri sızıntısı olduğu tahmin ediliyor. 

Twitter konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ayrıntılı konum özelliğini çoğu kişi kullanmadığı için ve biz de Tweet atma deneyimini basitleştirmek istediğimiz için bu özelliği kaldırıyoruz. Güncellenen kamera özelliğini kullanarak tweet atarken ayrıntılı konum özelliğini kullanabileceksiniz" ifadesini kullandı.
 
Bu açıklama ile birlikte Twitter, konum bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyi sürdürecek ancak daha genel konum paylaşımı mümkün olacak. Kullanıcılar konum bilgisi paylaştıklarında sadece semtin ismi görünecek.
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