Twitter 24 saat canlı haber kanalı açacak

Twitter'dan görüntülü canlı yayın yapacak dijital kanal, Bloomberg ofislerindeki içerik, haber ve programlardan oluşacak.

Bu anlaşma ile Twitter, yayınladığı görüntülü reklamlardan büyük gelir elde eden dev şirketler Google ve Facebook'la rekabet edebilecek.

Bloomberg CEO'su Justin Smith, bu şekilde birçok kullanıcının canlı olayları takip ederken aynı anda tweet atma alışkanlığını geliştireceklerini söyledi.

Washington Post gazetesine konuşan Smith, "İzleyiciler şimdiden olayları canlı olarak ve aynı anda çoklu-görüntüleme deneyimini tattı. Bu farklı deneyimleri birleştirmenin tüketicilere çok güçlü bir şey sunacağını düşündük" dedi.





Twitter'ın operasyon direktörü Anthony Noto, bu yayın akışının mobil kullanıcılar için tasarlanacağını, böylece insanların ilgilerini çeken bir şey gördüklerinde hemen ona odaklanabileceğini belirtti.





2017'nin ilk üç ayında Twitter toplam 800 saatlik canlı video yayını yaptı. Bunların bir çoğu haber değeri olan ya da özel olayları kapsıyordu.

Reklam destekli 24 saatlik hizmetin sonbaharda uygulamaya geçmesi bekleniyor.