'Tweet'ten yatan Allah'ın kulu yok diyorlar, ben Zeus'un kulu muyum?'

Hizmet hareketine yakın basın yayın kuruluşlarında çalışan gazetecilere yönelik davada savunma yapan tutuklu Atilla Taş mahkeme heyetine seslenerek, “Adalet ve hukukla ilgili yaşanan aksaklıkların müsebbibi siz değilsiniz. Hakimler ve savcıların itibarsızlıklarını söylemenin bu davaya ve ülkeye yarar getireceğini sanmıyorum. Sizler yoksanız adalet içi boş bir kavram” dedi.





“En büyük güvenim kendim ve suçsuzluğuma olan inancım” diyen Taş, “Benim anlayamadığım bu işlerle ne alakam olduğudur. Darbe olsaydı belki de bu mahkemeyi ve hakimleri bulamayacaktık. Bizim iddianame Nasreddin hocanın kazanı gibi doğurdu. ‘Adalet zulmün temelidir’ yazması gerekli” ifadelerini kullandı.





Emin olunuz en ufak bir suçum olsaydı canıma kıyardım. Vicdanım rahat bu yüzden. Çocukken şarkılarımı dinleyen çocuklar kelepçeledi, üstüme kapı kilitledi. Bir asteğmen bana ‘senin kucağında fotoğrafım var’ dedi.





Ben suçsuzum ve 1 yıldır suçsuz yere hapis yatıyorum. Bir bakan diyor ki ‘tweetten yatan bir Allah’ın kulu yok.’ Ben Zeus’un kulu muyum? Ben tweetten yatıyorum. Adamların Gülen ile fotoğrafları var. Bunlar bize televizyondan terörist diye bağırıyor.





Mustafa Kemal’in askeriyim. Beni bu halimle alacak cemaat varsa gidip yazılırım ama böyle bir cemaat yok. Ben hacı hocanın peşinden koşmadım. Bilime mantığa inanırım. Yıllarca ‘Ham çökelek’ olarak tanındım, ama bu bana hiç şöhret getirmedi. Beni yıllarca salak bir adam olarak tanıdılar.





Örgüt bana ‘Komik komik şarkılar yapacaksın, milletin sinirlerini bozacaksın, bir süre ortadan kaybolacaksın, ‘Yamyam Style’ şarkısını yapacaksın, seni Atilla Tasus deyip Yunanistan’a iteleyecekler, sonra bir gazetede yazı yazacaksın’ mı dedi? Aklımızla mı oynuyorsun derler.





(Taş, tahliye oldukları gece gözaltına alınmaları ile ilgili) “Ben o gece siyanür verseler içerdim, ölmek istedim. Suçsuz yatmak daha iyi suçlu yatsaydım daha kötü” dedi. Taş, tahliye edildiği gece arkasından su döküldüğünü söyledi. Bank Asya hesabı olan kişilerle görüşme suçlaması ile ilgili ise, “Arkadaşlarımın hesap cüzdanlarını isteyip ‘Bank Asya hesabın varsa seninle konuşmayayım mı diyeyim.





Ben şarkıcıyım. Kazakistan’da Amerika’da konser verdim. Tunus’ta Mısır’da klip çektim. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan bana ‘Bu sesle nasıl şarkıcı oldun’ diye sordu. ‘Burası Türkiye. Bu sesle şarkıcı da olursun. 2 tweet atıp 2 ağırlaştırılmış müebbetle de yargılanırsın’ dedim. Çok yattım, beni bırakın, kaçmam. Bırakırsanız gelip buraları temizlerim.”





Oğuz Usluer: Telefon irtibatı ile suçlandığım kişiler kayınvalidem ve eniştem





Gazeteci Oğuz Usluer, yaptığı savunmada telefon irtibatı ile suçlandığını söyleyerek, “Telefon irtibatıyla suçlandığım kişilerden biri eniştem diğeri kayınvalidem. Bunun dışındakiler iş ve mesai arkadaşlarımdır” dedi.





'Ben gazeteciyim. İddia makamı darbeci olduğuma dair delil sunamıyor ama benim gazetecilik geçmişim darbeci olmadığımın ispatı.' diyen Gazeteci Oğuz Usluer '25 yıl gazetecilik yaptım, böyle bir gazeteciden darbeci çıkarmak beyhude bir çabadır” dedi.





Usluer şöyle devam etti:

Ben gazeteciyim ve gazeteci herkesle konuşur. Kamu yararı gördüğümüz herşeyi de haber yaparız. Telefon irtibatıyla suçlandığım kişilerden biri eniştem diğeri kayınvalidem. Bunun dışındakiler iş ve mesai arkadaşlarımdır.”



