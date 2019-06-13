Tuzu azaltmak, ömrün uzamasına vesile olabilir





Yüksek tansiyon tedavisiyle ve tuzla trans yağ tüketiminin azaltılmasıyla 100 milyona yakın kişinin erken ölümü önlenebilir. Harvardlı araştırmacılara göre, tuz tüketiminin yüzde 30 oranında azaltılması, yaklaşık 40 milyon kişinin kalp hastalıkları sebebiyle erken yaşta vefat etmesini engelleyebilir.





Trans yağlar da öldürüyor





İndependent’te yer alan haber göre, Margarinde ve hazır gıdalarda bulunan trans yağ tüketimini bırakmanınsa 14,8 milyon kişiyi erken ölümden kurtarabileceği düşünülüyor. Uzmanlar, dünya nüfusunun yüzde 70’inin tansiyon tedavisi olduğu takdirde 39,4 milyon kişinin yaşam süresinin uzayacağını belirtti. Bu da 2040 yılına kadar toplam 94,2 milyon erken ölümün engellenebileceği anlamına geliyor. Araştırmayı yürüten Profesör Goodarz Danaei konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Tansiyon tedavisini arttırmayı, sodyum alımından ve trans yağ tüketiminden kaçınılmasını hedefleyen küresel bir girişim, kardiyovasküler hastalıkların sebep olduğu erken ölüm vak’alarını önümüzdeki çeyrek asırlık süreçte önemli ölçüde azaltabilir.”





İlaçlara erişim sağlanmalı





Öte yandan bu girişimler için, ülkelerin ek sağlık harcamaları yapması gerektiğini belirten Danaei sözlerine, “Ancak yapılan incelemeler bu hizmetlerin erişilebilir ve uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor” diye devam etti. Circulation adlı akademik yayında yer verilen araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaptığı çeşitli çalışmalardan elde edilen küresel veriler incelendi. Buna göre ilk olarak, hastaların güvenli ve düşük maliyetli kan basıncı ilâçlarına erişmesini sağlamak gerekiyor. Bunu başarmanın mümkün olduğunu vurgulayan Profesör Danaei sözlerini şöyle noktaladı: “Bunu dünya genelinde başarmak için kararlı bir çalışmaya ihtiyacımız var.”