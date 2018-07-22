Samanyolu Haber /Gündem / 'Tutukluluğa devam tokat gibi geldi' /22 Temmuz 2018 09:23

'Tutukluluğa devam tokat gibi geldi'

Eski Beyaz Saray ve Dışişleri yetkilisi, Rahip Brunson'un tutukluluğunun devamıyla ilgili soruları cevapladı: “Evanjelikler bastırıyor, normalde Türkiye'nin iç politikasıyla ilgilenmeyen Amerikan kamuoyu davayı yakından takip ediyor. Mahkemenin kararı Amerika'ya tokat gibi geldi.”

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Eski Beyaz Saray ve Dışişleri yetkilisi Amanda Sloat, Habertürk gazetesi'nin sorularını cevaplardı. Sloat, “Evanjelikler bastırıyor, normalde Türkiye'nin iç politikasıyla ilgilenmeyen Amerikan kamuoyu davayı yakından takip ediyor. Mahkemenin kararı Amerika'ya tokat gibi geldi” diyor.

Karar sonrası altı ABD'li senatör, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin kısıtlanması için harekete geçti.

Nalan Koçak’ın sorularını yanıtlayan Sloat, “Kongre'deki tasarılardan bazılarının geçmesi için baskı artacaktır" görüşünü dile getiriyor.

Aynı zamanda Brookings Enstitüsü Türkiye Uzmanı da olan Amanda Sloat'a göre "Brunson ve diğer konularda gelişme yaşanmazsa, kongre başka hangi adımları atar?" sorusuna ise, "Kongre bir yıl önce Rusya'yla ilgili bir yaptırımı kabul etti. Bu yaptırım yasasında bir ek madde var. 'Bir ülke Rusya'yla ciddi anlamda savunma işbirliği yaparsa, ABD yaptırımlarına maruz kalır' diyor. Kongre açısından Rusya'dan S-400 alımı bu maddenin uygulanmasını tetikleyebilir. Masada olan bir diğer mesele de biliyorsunuz F-35'ler" yanıtını verdi.

“Brunson meselesi, Kongre'nin perspektifinden Amerikalılar için ilişkileri rayına oturtmak için en önemli koşul” diyen Sloat, “Kongre'nin perspektifinden, senatörlerin Erdoğan'la görüşmesi sorunu çözmek için son çabaydı” görüşünü dile getirdi
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