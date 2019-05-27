Aylardır devam eden açlık grevleri ve ölüm oruçları, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla sonlandırıldıktan sonra cezaevlerindeki tutukluların hastanelere sevkleri devam ediyor. Ancak birçok cezaevinden hak ihlali haberleri de geliyor.







TUTUKLULAR HASTANEYE SEVK EDİLMEDİ





Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi bunlardan biri. Buradaki tutukluların hastane sevkleri yapılmıyor. Cezaevi müdürü ile görüştüklerini belirten avukatlar, müdürün kendilerine, “Sağlık Bakanlığı’na bağlı 17 No’lu Sağlık Ocağı’nın cezaevine getirildiğini, her türlü testlerin yapıldığını, serum verildiğini belirtilerek doktor sevklerine gerek olmadığını söylediğini” aktardı.





HDP MİLLETVEKİLLERİ CEZAEVLERİNİ DOLAŞIYOR





Ancak avukatlar bu konudaki ısrarını sürdürüyor. HDP milletvekilleri de cezaevlerini dolaşarak, tutuklular hakkında bilgi alıyor.





Van, Ağrı ve Erzurum’da bulunan tutukluların hastaneye sevkleri devam etse de bazı hastanelerde protokole uygun olmayan koşullar nedeniyle tutuklular tedaviyi kabul etmiyor ve bu nedenle cezaevine geri götürülüyor.





‘TEDAVİLERİ PROTOKOLE UYGUN YAPILMIYOR’







Tutukluların, mahkum koğuşu koşullarının kötü olmasından, ayakta tedaviye zorlandıklarından ve tedavileri açlık grevi protokolüne uygun yapılmadığından tedaviyi reddettikleri öğrenildi.





221 TUTUKLUDAN SADECE 21’İNE TEDAVİ





Diyarbakır’daki durum da farksız. Kentteki D Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 5’i ölüm orucundaki 221 tutukludan henüz sadece 21’i hastanelerde tedavi altına alındı.





Öte yandan Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevindeki 6 tutuklunun, getirildikleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morg kapısında slogan attıkları gerekçesiyle askerler tarafından darp edildiği de kayıt altına alındı.





YURTTAŞLAR YAŞANANLARI KAYIT ALTINA ALMAK İSTEDİ





Tutuklulara dönük asker saldırısına tanık olan bazı yurttaşlar, yaşanılanları telefon kamerasıyla kayıt altına almak istedi. Bunun üzerine askerlerin, elleri kelepçeli açlık grevi eylemcisi tutukluları hızlıca hastane içine götürmeleri dikkat çekti. Yine tutukluları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getiren askerlerin çevredeki tutuklu yakınlarına bozkurt işareti yaptığı da görüldü.





EYLEMİ SONLANDIRAN TUTUKLULAR HASTANEYE SEVK EDİLMEDİ





Batman’da da eylemlerini sonlandıran tutuklular hala hastaneye sevk edilmiş değil.





Dün açlık grevleri ile ölüm oruçlarının sonlandırılması sonrası hekimler uyarılarda bulunmuştu. Hekimler, Sağlık Bakanlığı’nın bu durumu ‘olağanüstü bir durum’ olarak tanıması gerektiğine dikkat çekmişti.