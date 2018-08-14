Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu Yunan askerleri serbest /14 Ağustos 2018 19:46

Tutuklu Yunan askerleri serbest

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

SHABER3.COM

Edirne 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından, 5.5 aydır tutuklu bulunan iki askerin tutuksuz yargılanmasına hükmedildi. 

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Askerlerin tutuklu kalması uzun süredir iki ülke arasında krizdi
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