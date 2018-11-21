Tutuklu YARSAV Başkanı'na cezaevinden yazdığı mektup için de ceza istiyorlar

Eski YARSAV Başkanı Arslan hakkında cezaevinden eşine gönderdiği mektupta yer alan ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açıldı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Sincan Kapalı T Tipi Cezaevi'nde bulunan Arslan'ın 20 Temmuz 2017'de eşine yazdığı mektuba cezaevi idaresince el konuldu.





Mektupta Arslan'ın Tayyip Erdoğan'a yönelik hareket içeren ifadeler kullandığının görülmesi üzerine durum Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.





1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ





Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arslan, "Sözlerim eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmeli, hakaret ve aşağılama içeren bir ifadem yok" dedi.



Soruşturmasını tamamlayan Başsavcılık, Arslan hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, Arslan'ın 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.