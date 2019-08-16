Samanyolu Haber /Gündem / Hapisteki tıp öğrencisinden mektup: ‘Koğuş arkadaşım 18 aylık Seniha.... /16 Ağustos 2019 11:58

Hapisteki tıp öğrencisinden mektup: ‘Koğuş arkadaşım 18 aylık Seniha....

15 temmuz sonrası hukuksuz operasyonların birinde tutuklanan 24 yaşındaki tıp öğrencisi Münise Kübra Çakırçoban 3 yıldır cezaevinde. Çakırçoban yaşadıklarını HDP’li vekil ve insan hakları savunucu Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yazdığı bir mektupla anlattı.

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Annesinin 6,5 ay, babasının 15 ay, şeker hastası ve kendisini gibi doktor adayı olan kardeşinin 2,5 ay cezaevinde kaldığını belirten Çakırçoban, mektubunda tüm aile olarak mağdur edildiklerini ve tam sorunlar bitti derken tutuklandığını ve 7 bayramdır ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.


 
Kaldığı cezaevinde kogus arkadaşım 18 aylık Seniha olduğunu söyleyen Çakırçoban, “Benden 2 ay kıdemli, tüm gelişimini takip ettim. Koğuş kapısı açılınca dışarı kaçıyor, kaç kere ağlaya ağlaya içeri aldım. Seniha bu dramın içindeki 600 bebekten sadece biri… 7’den 70’e bir drama mecbur bırakılmış haldeyiz. Ayağına toprak değmeden büyüyor. Yürümesini, konuşmasını cezaevinde öğrendi.” dedi.

Münise Kübra Çakırçoban TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na gönderdiği mektup şöyle;




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