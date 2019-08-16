Hapisteki tıp öğrencisinden mektup: ‘Koğuş arkadaşım 18 aylık Seniha....









Annesinin 6,5 ay, babasının 15 ay, şeker hastası ve kendisini gibi doktor adayı olan kardeşinin 2,5 ay cezaevinde kaldığını belirten Çakırçoban, mektubunda tüm aile olarak mağdur edildiklerini ve tam sorunlar bitti derken tutuklandığını ve 7 bayramdır ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.









Kaldığı cezaevinde kogus arkadaşım 18 aylık Seniha olduğunu söyleyen Çakırçoban, “Benden 2 ay kıdemli, tüm gelişimini takip ettim. Koğuş kapısı açılınca dışarı kaçıyor, kaç kere ağlaya ağlaya içeri aldım. Seniha bu dramın içindeki 600 bebekten sadece biri… 7’den 70’e bir drama mecbur bırakılmış haldeyiz. Ayağına toprak değmeden büyüyor. Yürümesini, konuşmasını cezaevinde öğrendi.” dedi.





Münise Kübra Çakırçoban TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na gönderdiği mektup şöyle;















