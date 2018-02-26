Tutuklu iki Çekya vatandaşı, Salih Müslim'le takas için masada

Hürriyet'in haberine göre Çekya yönetimi tarafından yerel basına sızdırılan bilgiye göre Çekya Dışişleri Bakanlığı Müslim’in Türkiye’ye iade edilmesi için Ankara ile takas masası görüşmelerine hazır olduğu bildirildi.





Çekya basınının yazdığı takasın konusu 2016 Kasım tarihinde Türkiye-Suriye sınırında yakalanan Marketa Vşelihova ile Miroslav Farkas’un Salih Müslim’e karşılık serbest bırakılmaları.





Türkiye’de tutuklu bulunan ve görülecek dava gününü bekleyen iki Çekya vatandaşının suçlu takası yoluyla ülkelerine gönderilmesi önerisi daha önce de Prag tarafından gündeme getirilmişti.





Ancak Ankara “Yasalar teröristler için eşit çalışır” gerekçesiyle Prag’ın suçlu takas önerisini reddetmişti.





ŞIRNAK'TA YAKALANMIŞLARDI





2016 yılında Şırnak'ta düzenlenen operasyonda YPG üyesi iki Çekya vatandaşı yakalandı. O dönem basına yansıyan haberlerde iki Çekya vatandaşının örgüt üyeliği hakkında bilgiler verilirken bu kişiler cezaevine gönderildi.







