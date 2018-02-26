Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu iki Çekya vatandaşı, Salih Müslim'le takas için masada /26 Şubat 2018 17:42

Tutuklu iki Çekya vatandaşı, Salih Müslim'le takas için masada

Çek yerel basını, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Prag’da yakalanan PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim’in Türkiye’de PKK ile işbirliği yaptıkları için tutuklanan iki Çek vatandaşı ile takas edilmek istendiğini yazdı.

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Hürriyet'in haberine göre Çekya yönetimi tarafından yerel basına sızdırılan bilgiye göre Çekya Dışişleri Bakanlığı Müslim’in Türkiye’ye iade edilmesi için Ankara ile takas masası görüşmelerine hazır olduğu bildirildi.

Çekya basınının yazdığı takasın konusu 2016 Kasım tarihinde Türkiye-Suriye sınırında yakalanan Marketa Vşelihova ile Miroslav Farkas’un Salih Müslim’e karşılık serbest bırakılmaları.

Türkiye’de tutuklu bulunan ve görülecek dava gününü bekleyen iki Çekya vatandaşının suçlu takası yoluyla ülkelerine gönderilmesi önerisi daha önce de Prag tarafından gündeme getirilmişti.

Ancak Ankara “Yasalar teröristler için eşit çalışır” gerekçesiyle Prag’ın suçlu takas önerisini reddetmişti.

ŞIRNAK'TA YAKALANMIŞLARDI

2016 yılında Şırnak'ta düzenlenen operasyonda YPG üyesi iki Çekya vatandaşı yakalandı. O dönem basına yansıyan haberlerde iki Çekya vatandaşının örgüt üyeliği hakkında bilgiler verilirken bu kişiler cezaevine gönderildi.


Zelane Botan kod adlı Marketa Vselichova'nın (23) YPG'ye katıldığı daha önce bazı yabancı sitelerde de haber olmuş. Vselichova'nın üniversitede okurken Aralık 2015'te YPG'ye katıldığı iddia ediliyor. 

YPG'ye yakın hesaplar daha önce sosyal medyada 'Serxwebun Botan' kod adlı Miroslav Farkas'a ilişkin paylaşımlarda bulunmuş.

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