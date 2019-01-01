Samanyolu Haber /Politika / Tutuklu HDP'li vekil Zeydan açlık grevine başladı /01 Ocak 2019 18:37

Tutuklu HDP'li vekil Zeydan açlık grevine başladı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'le dayanışmak için açlık grevine başladı.

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HDP'li vekil Zeydan, açlık grevine başladı. Güven'in 55 gündür açlık grevinde olduğunu hatırlatan Zeydan, avukatı aracılığıyla şu açıklamada bulundu:

"Türkiye son 4 yıldır binlerce insanımızın yaşamına sebep olan bu şiddet sarmalından çıkmanın yolu sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasıdır. Değerli vekilimizin çığlığına, çağrısına destek olmak için 10 günlük açlık grevine başladığımı belirtmek isterim."
HDP tarafından yapılan açıklamada ise 5 Ocak'tan itibaren yeni katılımlarla eylemin boyutu genişleyeceği duyuruldu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, açlık grevi eylemine şimdiye kadar HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu, yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ile Dersim Belediyesi Eş Başkanı Nurhayat Altun gibi isimler destek verdi.
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