Tutuklu Harbiyeli annesi: Darbeye giden öğrenci köprü parası öder mi?

Çetinkaya, eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan’ın hakaret ve küfür etmeleri için parayla adam tutup harbiyelilerin yargılandığı duruşma salonuna soktuğunu söyledi.





Artı TV’de Erk Acarer’in sunduğu Haber Peşinde programına konuk olan Melek Çetinkaya, 15 Temmuz akşamı köprüye götürülen Harbiyeli öğrencilerin tuzağa düşürüldüğünü belgeleriyle anlattı. Çocuklarının Yalova kamp yerinden gece yarısında çıkarıldığına işaret eden Çetinkaya, ‘Darbe yapmaya giden Osmangazi Köprüsü’nden parayla mı geçiş yapar?’ diye sordu.





Melek Çetinkaya, duruşma salonunda Harbiyeli öğrencilere hakaret edenlerin mahkemeye eski Bakan Fatma Betül Sayan’ın getirdiğini ileri sürdü. Kişi başına günlük 80 lira yatırıldığını belirten Çetinkaya, salona gelip paralarını alamayanların tepkisi üzerine konudan haberdar olduklarını vurguladı.

