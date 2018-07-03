Tutuklu hakime ancak Anayasa Mahkemesi Kararı ile Kuran-ı Kerim verilecek....

15 Temmuz sonrası 17 Temmuz'da tutuklanarak Osmaniyet T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen eski hakim Ahmet Sil'in açtığı 'Kuran-ı Kerim davası'nda Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını verdi

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CEZAEVİ, KURAN'A EL KOYDU





Sil'in tutuklu bulunduğu Adana Cezaevi'nde yanında bulunduğu Kuran-ı Kerim'e, naklediliği Osmaniye Cezaevi yönetimince el konuldu. Cezaevi yönetimi, terörden suçlanan kişilerin ailelerinden veya kargo yoluyla gelen kitapların cezaevine alınmamasına karar verdiği için Sil'in Kuran'ı Kerim'i tekrar alma talebini reddetti. Yönetim, Sil'e kitabı kütüphaneden temin edebileceğini belirtti ancak kütüphanede 1 adet Kuran-ı Kerim bulunuyordu.





Bunun üzerine Sil'in yaptığı itiraz Osmaniye 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından reddedilirken, Sil bu karar üzerine AYM'ye bireysel başvuru hakkını kullandı.





Hakim Ahmet Sil'in başvurusunu değerlendiren AYM, cezaevinde 3000 tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu vurgulayarak, cezaevi kütüphanesinde sadece bir adet Kuran-ı Kerim olduğuna işaret etti. Kitapların 15 gün ödünç alınabildiğini belirten AYM, eşitlik ilkesinin, mülkiyet hakkının ve adil yargılamanın ihlal edildiğine karar verdi.



