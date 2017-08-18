Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu gazeteciler Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'a tahliye /18 Ağustos 2017 16:40

Tutuklu gazeteciler Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'a tahliye

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, gazetecilerin yargılandığı davada 2 tahliye kararı çıktı.

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Mahkeme heyeti, üç gündür mahkemede savunma yapan gazetecilerden Bünyamin Köseli ile Cihan Acar'ın tahliyesine karar verdi.

İKİ GAZETECİYE TAHLİYE

Gazeteciler “örgüt üyeliği” suçundan yargılandıkları davadan tahliye edildikten sonra “darbeye teşebbüs” soruşturması nedeniyle tekrar tutuklanmıştı.12'si tutuklu 13 gazeteciyle ilgili karar açıklandı. Mahkeme Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'ın tahliyesine karar verdi. Dava, gazetecilerin daha önce tahliye edildikleri "terör örgütü üyeliği" davasıyla birleştirildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu gazeteciler Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ile tutuksuz yargılanan Ali Akkuş katılmıştı.

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