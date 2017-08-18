Tutuklu gazeteciler Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'a tahliye

Mahkeme heyeti, üç gündür mahkemede savunma yapan gazetecilerden Bünyamin Köseli ile Cihan Acar'ın tahliyesine karar verdi.

İKİ GAZETECİYE TAHLİYE

Gazeteciler “örgüt üyeliği” suçundan yargılandıkları davadan tahliye edildikten sonra “darbeye teşebbüs” soruşturması nedeniyle tekrar tutuklanmıştı.12'si tutuklu 13 gazeteciyle ilgili karar açıklandı. Mahkeme Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'ın tahliyesine karar verdi. Dava, gazetecilerin daha önce tahliye edildikleri "terör örgütü üyeliği" davasıyla birleştirildi.

