Tutuklu gazeteci Ayşenur Parıldak'a Norveç'ten cesaret ödülü

Merkezi Oslo’da bulunan insan hakları örgütü Vigdis Freedom Foundation (VFF) düzenlediği basın toplantısında bu yıldan itibaren her sene hapisteki bir kadına verilecek olan Shahnoush Ödülü’nün ilk sahibinin Ayşenur Parıldak olduğunu açıkladı.





VFF yönetim kurulu üyelerinden Marina Namet basın toplantısında, “VFF bu yıl Shahnoush Ödülü’nü Ayşenur Parlak’ın aldığını açıklamaktan gurur duyar. Kendisi Türkiye’deki darbe girişimi sonrası hapse atılan yüzlerce gazeteciden birisidir” dedi.





Namet ayrıca Parlak’ın 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde yer alan mektubundaki, “Şiddete ve cinsel tacize maruz kaldım. 8 gün ve gece boyunca sorgulandım. Beni sorgulayan polisler alkol kokuyordu ve sarhoştular. Burada unutulmaktan korkuyorum” cümlelerine konuşmasında yer verdi.





Shahnoush Ödülü’nün her yıl hapiste cesaretini göstermekten korkmayan ancak uluslararası kamuoyu tarafından pek de bilinmeyen bir kadına vereceği belirtildi. Törende ödülün kadın mahkumların unutulmasının önüne geçeye ve onlara bir umut veremeye çalışacağı ifade edildi.





Yanlışlıkla ya da hakları gaspedilerek hapse atılan insan hakları aktivisti kadınları savunan VFF’in merkezi Oslo’da bulunuyor.





Parıldak 11 Ağustos 2016’da Ankara Üniveritesi’nde sınavlarına girmek üzereyken tutuklanmış, daha sonraca mahkeme tarafından serbest bırakılmasına karşın savcılığın karşı çıkması sonucu aynı mahkeme tarafından yeniden tutuklanmıştı. Mahkemedeki savunmasında hapiste bir kaç kere intiharı düşündüğünü belirten Parıldak attığı tweetler ve Bylock kullandığı gerekçesiyle 15 yıl hapisle yargılanıyor.





Parıldak’ın layık görüldüğü Shahnoush Ödülü’nün ismi ise İran’da 1981 yılında tutuklandıktan bir kaç hafta sonra idam edilen 15 yaşındaki Shahnoush Behzadi’den geliyor.





Shahnoush Ödülü New York’ta, BM Genel Kurulu başlamadan bir gün önce, Oslo Özgürlük Forumu’nun başlangıcında verildi.





Kronos