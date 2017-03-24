Tutuklu doktor cezaevinde hayatını kaybetti

Ankara’da nefret operasyonları kapsamında tutuklanan 48 yaşındaki Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Özer, tutuklu bulunduğu Çorum Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti







Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevindeyken gözaltına alınan ve daha sonra da çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Ali Özer, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.





Kaldığı koğuşta kalp krizi geçiren Ali Özer, cezaevinin revirinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktor Özer yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Vefat eden doktor Ali Özer'in 3 çocuğu bulunuyordu.