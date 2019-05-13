Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu annelere özgürlük /13 Mayıs 2019 10:03

Tutuklu annelere özgürlük

Almanya'nın Stuttgart Şehrinde Türkiye'de tutuklu bulunan anneler icin anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

SHABER3.COM

Esslingen Pazar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan 800'e yakın bebeğe dikkat çekildi.

Pazar Meydanı'na temsili cezaevi maketi kuruldu. Demir parmaklıkların ardındanki bebekler, tutuklu annelere özgürlük çağrısının simgesi oldu. 

Şehirde yaşayan bir grup Türk tarafından düzenlenen etkinlik Almanların dikkatini çekti. Türkiye'de tutuklu bulunan 17 bin kadının özgürlük arzusuna ortak oldular.

Yunanistan'da kalp krizi geçirip hayata gözlerini yuman Esma Uludağ'ın eşi ve çocukları da bu anlamlı Anneler Günü programında yer aldı.

Mehmet Ali Uludağ, Alman kadınların anneler gününü çiçek dağıtarak kutladı. 


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