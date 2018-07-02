Tutuklu Ahmet Altan'da mesaj var...













P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği tarafından cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunan gazetecilerin koşulları ve karşılaştıkları zorlukları ortaya koymak amacıyla bir anket yapılıyor. Yapılan çalışmayla da tutuklu gazetecilerin cezaevinde karşılaştıkları sorunları çözme yolunda katkı sağlanması amaçlanıyor.





Bu doğrultuda P24'ün avukatları aracılığıyla Haziran 2018'de yaptığı ankete Ahmet Altan şu yanıtları veriyor:





İsim: Ahmet Altan





Cezaevi: Silivri Cezaevi





Tutuklanma tarihi: 23 Eylül 2016





Tutuklu/hükümlü: Hükümlü-tutuklu





1. Koğuşta mı yoksa hücrede mi kalıyorsunuz? Koğuşunuzu/hücrenizi kaç kişiyle paylaşıyorsunuz?





Hücrede kalıyorum. İki tutukluyla paylaşıyorum.





2. Açık havadan günde kaç saat istifade edebiliyorsunuz? Hücre avlusuna mı yahut ortak alana mı çıkarılıyorsunuz?





Hücre avlusuna çıkıyorum. Kışın dokuz saat, yazın yaklaşık 12 saat.





3. Cezaevi yemekleriyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Sağlık ihtiyaçlarınıza ve diyetinize uygun yemek veriliyor mu?





Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Özel bir talebim olmadı.





4. Isıtma, sıcak su, çamaşır, temizlik, vs. temel ihtiyaçlarınızı karşılamakta sorun yaşadınız mı?





Hayır yaşamadım.





5. Herhangi bir sağlık sorununuz ya da kullandığınız reçeteli ilaç var mı? Talep ettiğinizde doktor/psikolog ile görüşmeniz sağlandı mı? Kullandığınız ilaçlar temin edildi mi?





Bir sağlık sorunum ve düzenli kullandığım bir ilaç yok. Talep ettiğimde doktorla görüştüm. İstediğim ilaçlar temin ediliyor.





6. Mektup alırken veya gönderirken herhangi bir engel ya da kısıtlamayla karşılaştınız mı?





Çok uzun süre mektup yasağım vardı. Yasak kalktıktan sonra daha önce gelmiş birkaç mektup verdiler. Ama son zamanlarda yollanan hiçbir mektubu alamıyorum.





7. Dilediğiniz kitapları, gazeteleri veya diğer süreli yayınları edinme konusunda kısıtlamalar yaşadınız mı? Hücre veya koğuşunuzda toplamda kaç kitap bulundurmanıza izin veriliyor?





Yaşamadım. On kitap bulundurma izni var.





8. Avukatlarınız ve birinci derece yakınlarınız sizi hangi sıklıkla ziyaret edebiliyor? Birinci derece yakınlarınız dışında akrabalarınız veya arkadaşlarınızla görüşebildiniz mi?





Avukatlarım için bir kısıtlama yok. Akrabalarımı haftada bir görebiliyorum. Çocuklarımla kız kardeşim dışında kimseyle görüşemiyorum.





9. Bir milletvekili tarafından ziyaret edildiniz mi? Evet ise, kimler?





Çok sayıda milletvekili ziyaretime geldi.





10. Savunmanızı hazırlamakta zorlandığınız durumlar oldu mu? Savunma yazmanız için bilgisayara, kütüphaneye, dosyanıza erişim sağlanıyor mu?





Bir zorlukla karşılaşmadım. Bilgisayara erişimim yok.





11. Herhangi bir kötü muamele ya da sözlü ve/veya fiziksel tacizle karşılaştınız mı? Evet ise şikâyette bulundunuz mu? Şikâyetiniz sonrasında nasıl bir gelişme yaşandı?





Karşılaşmadım.





12. Dilekçe vererek talepte bulunduğunuz istekler gerçekleşti mi? Gerçekleşen/gerçekleşmeyen talepleriniz neler?





Çoğunlukla gerçekleşti.





13. Yukarıda belirtilenlere ek olarak ihtiyaçlarınızı belirtir misiniz?





Daha çok kitap bulundurma hakkı ve yazılarımı yazabilmek için bir laptop.