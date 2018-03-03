Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan Yunan askerler: Casus olsak izimizin belli olduğu karda gelir miyiz? /03 Mart 2018 16:33

Tutuklanan Yunan askerler: Casus olsak izimizin belli olduğu karda gelir miyiz?

Türk tarafına geçtikleri için 'askeri casusluk' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanan iki Yunan askeri, sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ifade ederek casusluk suçlamasını kabul etmedi. Yunan askerlerden teğmen Mitretodis, "Casusluk yapan kişi karlı havayı seçer mi? Zaten yürürken karda izimizi belli ediyoruz" dedi.

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Edirne'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikleri için 'askeri casusluk' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlamalarıyla tutuklanan Teğmen Angelos Mitretodis (25) ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis (29), sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ifade ederek casusluk suçlamasını kabul etmedi.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Mitretodis ile Kouklazis, önceki akşam yoğun kar nedeniyle beyaza bürünen sınırda Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarma ekiplerince işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'SİLAHLARI BOŞALTTIK, TESLİM OLDUK'

Yunan sınır karakolunda teğmen olan Mitretodis, tercüman aracılığı ile mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Biz kesinlikle kötü amaçla ve isteyerek sınırı ihlal etmiş değiliz. Ayak izlerini takip ettik, kaçak göçmen olduğunu sanarak, ayak izlerinin peşinden gittim ve görüntülerini askeriyenin bize verdiği telefonla çektim. Amacım üstlerime göstermekti. Biz devriye gezdiğimiz yolun hemen yan tarafında ayak izlerini görünce iki kişinin aynı izlere bastığını anladık. Sonrasında ayak izlerinin birbirinden ayrıldığını fark ettik. Hemen akabinde sarı idrar lekelerini de görünce hızlı hareket etmeye çalıştık. Ayak izleri devriye gezdiğimiz yolun dışında olduğu ve ağaçlar da devrildiği için aralarından hızlı bir şekilde geçince Türk tarafına nasıl geçtiğimizi fark etmedik."

Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini anladıklarında silahları boşaltarak Türk askerlerine teslim olduklarını anlatan Mitretodis, "Durumu o zaman anladık, herhangi bir olay olmasın diye de silahlarımızı boşalttık ve Türk askerine teslim ettik" dedi.

Yunan askerlerinden Astsubay Dimitris Kouklazis de casusluk suçlamasını kabul etmezken, kötü amaçla gelmediklerini söyleyerek kendisini, "Biz buraya kötü bir amaçla gelmedik. Kesinlikle üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlışlıkla sınırı geçtik. Sınırı yanlışlıkla geçtiğimi ve kötü amacım olmadığını ısrarla belirtmek isterim" diyerek savundu.
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