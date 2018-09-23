Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan 3. havalimanı işçilerinden mektup /23 Eylül 2018 09:09

Tutuklanan 3. havalimanı işçilerinden mektup

Tutuklanan 3. havalimanı işçileri cezaevinden gönderdikleri mesajla kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

SHABER3.COM



3. havalimanı inşaatında kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan eylemde, eylem gecesi düzenlenen operasyonla çoğu İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş üyesi 405 işçi gözaltına alınmıştı. İşçilerden 24’ü, “Kamu Malına Zarar Verme”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “Polise Mukavemet”, “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali” suçlamalarıyla önceki gün Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanmıştı. 

Tutuklanan işçiler kaleme aldıkları mektupla kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

“Cezaevlerindeki 3. Havalimanı şantiyesinde tutuklanan inşaat işçileri ve İnşaat İşçileri Sendikası temsilcileri” imzasıyla İnşaat İşçileri Sendikası sitesinde yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: 

“En insani taleplerimiz büyük bir zorbalıkla bastırılmaya çalışıldı. Gece yarılarında koğuş kapılarımız kırılarak gözaltına alındık. İGA’nın güvenlik binasında kaba dayak, küfür ve hakaretlere uğrayarak sorgulara çekildik. İnsanca yaşamak ve insanca çalışmak istediğimiz için hukuksuz bir şekilde yargılanarak cezaevlerine atıldık.

Bizler hiçbir şekilde suçlu olduğumuzu düşünmüyoruz. Hak istemek suç değildir. Asıl suçlu, biz işçileri insanlık dışı çalışma koşullarına mahkum eden İGA patronlarıdır.

Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz: Bizleri merak etmeyin, keyfimiz ve moralimiz gayet yerinde. Sesimize ses olan tüm dostlara selamlar. İnşaat işçisi köle değildir!”  


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tutuklanan 3. havalimanı işçilerinden mektup Sonraki Haber >>

Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...

Siz yeniden bıraktığınız yerden koşmaya devam edeceksiniz...

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:13:18