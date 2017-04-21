TÜSİAD'tan referandum açıklaması





Toplantıda Anayasa referandumuna değinen Başkan Bilecik, seçim güvenliğinin işleyen bir demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.





Bilecik, "Türkiye'nin sahip olduğu olumlu karnenin kesinlikle değişmemesi gerekiyordu. Tarihimizin en önemli seçimlerinden birinin seçim güvenliği anlamında zedelenmesi üzücü oldu. Daha önümüzde onlarca seçim olacak. Ama oluşacak şüphe, seçimlerden bile daha önemli olacak. Böyle bir mirasa sahip olduk. Umarım bu önümüzdeki günlerde farklı bir değişime uğrar" ifadelerini kullandı.Bilecik, "15 Temmuz darbe girişiminin zorunlu kıldığı olağanüstü hal (OHAL) geride bırakılarak olağan devlet hukukuna geri dönülmeli. Eğer açık toplum olamazsak, özgürlükleri güvence altına alamazsak hak ettiğimiz yerde olamayız" dedi.





Ege Genç İşamları Derneği (EGİAD) 74. Ege Toplantısı, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlendi.Toplantıya TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in yanı sıra İzmir Büyükşehir

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, hukuk, demokrasi ve özgürlükler ülkesi olmanın Türkiye için elzem sayıldığını açıkladı.