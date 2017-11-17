TUSİAD'dan sarayı kızdıracak açıklama

TUSİAD'dan ilk kez ekonomi kötüye gidiyor açıklaması! Dış borç 432 milyar dolarla milli gelirin yüzde 51'ine kadar çıktı...







Ekonomideki büyümenin inşaat sektörüne dayandığını hatırlatan Bilecik, “Büyüme oranlarından memnunum. Ama kalitesinde, yani kompozisyonunda sorun var. Ben yatırımlar tarafından biraz söz etmek istiyorum. Yatırımlardaki esas artışın – kötü bir şey değil ama- gayrımenkullere yapılan yatırımlardan kaynaklandığını görüyoruz. Bu kötü mü? Katiyen değil. Ama yeterli değil. Büyüme kalemlerini incelerken, makine teçhizat yatırımları dört çeyrektir eksi altı (-6) veriyor. İnşaatta 10 puanlık bir büyüme varken, burada da bir büyüme olması lazım. Demek ki bir yerlerde bir eksiğimiz var” dedi.





Erol Bilecik, “Türkiye’nin toplam dış borcuna baktığımız zaman 2011 yılında toplam milli gelirimizin yüzde 35’iydi. Bugün toplam milli gelirimiz 860 milyar dolar, dış borcumuzun milli gelire oranı ise yüzde 51 olmuş vaziyette. 432 milyar dolarlık toplam dış borç mevcut” diye konuştu.





‘REEL SEKTÖRÜN 300 KÜSUR MİLYAR DOLAR BORCU VAR’





Reel sektör borcu konusunda da uyaran Bilecik, “Reel sektörün 300 küsur milyar dolar borcu var. 100 milyar doların karşılığı var, 210 milyar dolar net döviz açığı var” dedi. Kredi mevduat oranları konusunda da rakamlar veren TÜDİAD Başkanı, “Gerek gelişmekte olan, gerek gelişmiş ülkelerde kredi mevduat oranı yüzde 60-80 arasında. Bizde ama yüzde 150. Yani 100 liralık mevduat topluyorsunuz, 150 lira kredi veriyorsunuz. Yani her an kırılgan bir yapınız var. Ben de baktığım zaman çok kızıyorum ama, S&P’nin açıkladığı raporlar bakıyorsunuz 2016 yılında biz, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya ile beşli kırılgan listedeydik. Onlar çıkmışlar, Arjantin’le, Pakistan’la yeni bir kırılgan beşli listenin içindeyiz.” diye konuştu.