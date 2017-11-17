Samanyolu Haber /Gündem / TUSİAD'dan sarayı kızdıracak açıklama /17 Kasım 2017 21:00

TUSİAD'dan sarayı kızdıracak açıklama

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, büyüme rakamlarından memnun olduğunu söylemekle birlikte büyümenin kalitesi ve dış borç konusunda uyarılarda bulundu.

SHABER3.COM

TUSİAD'dan ilk kez ekonomi kötüye gidiyor açıklaması! Dış borç 432 milyar dolarla milli gelirin yüzde 51'ine kadar çıktı... 

Ekonomideki büyümenin inşaat sektörüne dayandığını hatırlatan Bilecik, “Büyüme oranlarından memnunum. Ama kalitesinde, yani kompozisyonunda sorun var. Ben yatırımlar tarafından biraz söz etmek istiyorum. Yatırımlardaki esas artışın – kötü bir şey değil ama- gayrımenkullere yapılan yatırımlardan kaynaklandığını görüyoruz. Bu kötü mü? Katiyen değil. Ama yeterli değil. Büyüme kalemlerini incelerken, makine teçhizat yatırımları dört çeyrektir eksi altı (-6) veriyor. İnşaatta 10 puanlık bir büyüme varken, burada da bir büyüme olması lazım. Demek ki bir yerlerde bir eksiğimiz var” dedi.

Erol Bilecik, “Türkiye’nin toplam dış borcuna baktığımız zaman 2011 yılında toplam milli gelirimizin yüzde 35’iydi. Bugün toplam milli gelirimiz 860 milyar dolar, dış borcumuzun milli gelire oranı ise yüzde 51 olmuş vaziyette. 432 milyar dolarlık toplam dış borç mevcut” diye konuştu.

‘REEL SEKTÖRÜN 300 KÜSUR MİLYAR DOLAR BORCU VAR’

Reel sektör borcu konusunda da uyaran Bilecik, “Reel sektörün 300 küsur milyar dolar borcu var. 100 milyar doların karşılığı var, 210 milyar dolar net döviz açığı var” dedi. Kredi mevduat oranları konusunda da rakamlar veren TÜDİAD Başkanı, “Gerek gelişmekte olan, gerek gelişmiş ülkelerde kredi mevduat oranı yüzde 60-80 arasında. Bizde ama yüzde 150. Yani 100 liralık mevduat topluyorsunuz, 150 lira kredi veriyorsunuz. Yani her an kırılgan bir yapınız var. Ben de baktığım zaman çok kızıyorum ama, S&P’nin açıkladığı raporlar bakıyorsunuz 2016 yılında biz, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya ile beşli kırılgan listedeydik. Onlar çıkmışlar, Arjantin’le, Pakistan’la yeni bir kırılgan beşli listenin içindeyiz.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TUSİAD'dan sarayı kızdıracak açıklama Sonraki Haber >>

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:17:50