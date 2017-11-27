Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜSİAD'a hükümetten şok /27 Kasım 2017 10:32

TÜSİAD'a hükümetten şok

Ekonomi Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş haline getirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) yapısı baştan aşağı değiştirildi. Buna göre, DEİK'te Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ne (TÜSİAD) hiçbir şekilde yer verilmedi.

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Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, TÜSİAD sadece yönetimde değil, DEİK’in hiçbir organında görev almayacak, aidat da ödemeyecek. DEİK Yönetim Kurulu’na ise artık Ekonomi Bakanı, Başbakan veya Cumhurbaşkanı da gerekli hallerde başkanlık edebilecek. Yeni yapıda DEİK’in kurucu kuruluşları da 99’dan 94’e düşecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yeni DEİK yönetiminde daha etkin olacak.

TOBB, TİM, MÜSİAD VE TMB ETKİN OLACAK

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni yönetmelikle DEİK’in çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi. Buna göre, 'dört ana kurucu kuruluş' adı altında özellikli bir yapı oluşturuldu. Buna göre TOBB, TİM, MÜSİAD VE TMB’den oluşan dört ara kurucu kuruluş, DEİK’in her aşamasında etkin olarak görev yapacak. Bu kuruluşların başkanları, artık aynı zamanda DEİK’in başkan yardımcıları olacak. 

İSTİFA EDEN HİSARCIKLIOĞLU, GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Böylece 3 yıl önce “Özel sektör kuruluşları arası ilişkilerde özel sektörden, özel sektöre ilişki kurulması esastır. Yeni DEİK’e desteğimizin dışarıdan sürdürülmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz” diyerek DEİK yönetiminden istifa eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomatikman kurumun yönetimine yeniden gelmiş oldu. Eski yönetmelikte ise başkan yardımcıları yönetim kurulu tarafından seçiliyordu.

DEİK Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında en az iki ayda bir toplanacak. Başkanın katılamadığı toplantıya, dört ana kurucu kuruluşun başkanlarından, başkanın görevlendireceği birisi başkanlık edecek.
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