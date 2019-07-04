TÜSİAD heyetinden İmamoğlu’na ziyaret

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin, Bahadır Balkır ve TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 23 Haziran seçiminin ardından tebrik ziyareti gerçekleştirdi.







Makam odasından gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısına geçildi.





TÜSİAD Heyeti adına konuşan Kaslowski, “Yeni seçilmiş olan belediye başkanımızı tebrik etmek için buraya geldik. İstanbul, fevkalade önemli bir şehir, kültürel mirası ve ekonomideki yeriyle Türkiye’nin ekonomisinin üçte birinden fazlasını temsil ediyor. Dolayısıyla Türkiye’nin kalkınmasında çok önemli bir yeri var. Biz de bu konuda TÜSİAD olarak çalışma gruplarımızla ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla beraber bu kalkınmasında da yer almak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Başkanımızın da ortaya koymuş olduğu şeffaflık, yönetim tarzı, kurumsallaşmaya yönelik olan adımları da Türkiye kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacağından da şüphemiz yok.” dedi.





TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski (sağdan 2'nci) ve yardımcıları. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

"İSTANBUL'U ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ"





Ziyaretlerinden dolayı TÜSİAD heyetine teşekkür eden İmamoğlu, “Bize her kurumun her birimin en üst seviyede destek vermesini istiyor ve diliyoruz. Elbette ki TÜSİAD bunlardan biri, hatta birçok konuda öncelik yapabilecek bir kuruluş. Tabiri caizse bir kişiyi dahi dışarıda bırakmadan kapsayıcı bir anlayışla, sürece herkesi katarak İstanbul’un bu dönemini ortak akılla yönetme çabası içerisindeyiz. Bu ortak akıl masasına gerçekten derin kabiliyetleri olan aynı zamanda çok ciddi hazırlıkları olan, sosyal politikalar açısından hassas oldukları alanda çok özel hazırlıkları olan TÜSİAD’ın veri tabanından faydalanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.





TÜSİAD'IN HAZIRLIKLI OLDUĞU BİR KONU





İstanbul’da yapılması planlanan kreşlerle ilgili konuşan TÜSİAD Başkanı Kaslowski, kreş konusu üzerinde birkaç senedir zaten çalıştıklarını ifade ederek, “Bu konuyu bir çok ortamda Ankara’da çalıştık. Bizim için kadınların da istihdama katılabilmesi için en önemli konulardan bir tanesidir. Akıllı şehirler de bunun yanında geliyor.” dedi.





TÜSİAD tarafından hazırlanan dosyaların Büyükşehir Belediyesi'ne iletildiğini ifade eden İmamoğlu, “Değerli dosyaları bize ilettiler aslında. TÜSİAD’ın bu konuda var olan çalışmaları araştırmaları var. Olması demek zaten niyetleri var demek. Ama bunların sahaya erişmesi için bir kamu kurumuyla ilişki kurmaları gerekiyor. Aslında bizim niyetimizle kendilerinin ürettikleri örtüştü. Elbette burada ciddi bir işbirliği olacak. Bu konuda rahat konuşuyorum çünkü öyle bir gücü bize verdiler.” dedi.





"KAMUOYUNU DOYURUCU BİLGİLERİ SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM"





Büyükşehir Belediyesi'nde makam araçlarına dair bir soruyu cevaplayan İmamoğlu, “Bu anlık size rapor vermekte zorlanırız. Çünkü mesele çok basit ya da sayısal anlamda küçük bir şey değil. Biz bir yandan da iştiraklerle ilgili süreci devam ettiriyoruz. Biraz vakit alıyor. İştiraklerdeki yönetim, bir önceki dönemden gelen yönetimler. Onlarla genel kurul çağrımızı yaptık. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak. Ama tespitlerimiz var. Devam eden ihbarlar var. İştiraklerde araç değişimleri var. Yani düne kadar X modelde bir araç var iken şimdi Y modelde bir araç var. Bu takip altında. Ama biraz zaman alacak. Kamuoyunu doyurucu bilgileri sizlerle paylaşacağım.” diye konuştu.