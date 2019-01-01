Samanyolu Haber /Gündem / TÜSİAD Başkanı Bilecik: Yakın zamanda faiz indirimi görünmüyor /01 Ocak 2019 14:59

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Yakın zamanda faiz indirimi görünmüyor

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Merkez Bankası'nın enflasyonda kalıcı bir iyileşme görmeden faiz indirimi yönünde bir adım atma ihtimalini düşük gördüğünü belirterek, "Hatta adım atmaması gerekir diye de düşünüyorum" diye konuştu.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikalarına ve iş dünyasının merkez bankasından beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Finansal istikrarın ilk şartının fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan Bilecik, şöyle konuştu:
"TCMB'nin enflasyonda kalıcı bir iyileşme görmeden faiz indirimi yönünde bir adım atma ihtimalini ben düşük görüyorum. Hatta adım atmaması gerekir diye de düşünüyorum ama enflasyonda kalıcı bir iyileşme gördükten sonra da zaten 1 saat bile beklemeye gerek yok. Nihayetinde önemli olan buradaki kalıcılığı görmek. Dünyada çok acele edilerek atılan adımlardan dolayı tekrardan faizlerin muazzam derecede yükselmeye başladığı örnekler, deneyimler yaşanmış. Yani faizi düşürelim derken genel anlamda bir müddet sonra artırmak zorunda kalmamak gerekir."

Bilecik, şu an için faizin tartışılmaması gerektiğini belirterek, "Faizleri düşürmenin en iyi yolu, faizleri tartışmamak olduğunu düşünüyorum" dedi. Önce enflasyonun düşmesinin gerektiğini aktaran Bilecik, Merkez Bankası uzmanlarının doğru zaman ve doğru noktada gerekli müdahaleyi yapacaklarına inandıklarını söyledi.
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