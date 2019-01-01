TÜSİAD Başkanı Bilecik: Yakın zamanda faiz indirimi görünmüyor

Finansal istikrarın ilk şartının fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan Bilecik, şöyle konuştu:

"TCMB'nin enflasyonda kalıcı bir iyileşme görmeden faiz indirimi yönünde bir adım atma ihtimalini ben düşük görüyorum. Hatta adım atmaması gerekir diye de düşünüyorum ama enflasyonda kalıcı bir iyileşme gördükten sonra da zaten 1 saat bile beklemeye gerek yok. Nihayetinde önemli olan buradaki kalıcılığı görmek. Dünyada çok acele edilerek atılan adımlardan dolayı tekrardan faizlerin muazzam derecede yükselmeye başladığı örnekler, deneyimler yaşanmış. Yani faizi düşürelim derken genel anlamda bir müddet sonra artırmak zorunda kalmamak gerekir."





Bilecik, şu an için faizin tartışılmaması gerektiğini belirterek, "Faizleri düşürmenin en iyi yolu, faizleri tartışmamak olduğunu düşünüyorum" dedi. Önce enflasyonun düşmesinin gerektiğini aktaran Bilecik, Merkez Bankası uzmanlarının doğru zaman ve doğru noktada gerekli müdahaleyi yapacaklarına inandıklarını söyledi.