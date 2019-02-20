Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜSİAD Başkanı belli oldu /20 Şubat 2019 13:20

TÜSİAD Başkanı belli oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda yeni başkan belirlendi. Tek aday olan Simone Kaslowski genel kurulda başkanlığa seçildi.

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TÜSİAD genel kurulunda tek aday olan Simone Kaslowski başkan olarak seçildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na ise yeniden Tuncay Özilhan seçildi.

SIMONE KASLOWSKI KİMDİR?

Simone Kaslowski, 1963 yılında İtalya'nın Torine kentinde dünyaya geldi. Babası Aldo Kaslowski, annesi Guia Kaslowski'dir. Organik Kimya'nın Genel Müdürü Stefano Kaslowski kardeşi. İstanbul'da Pierre Loti Lisesinden 1980 yılında mezun oldu. 1980 yılında başladığı Worcester, Massachusetts'te bulunan Clark University Worcester Bachelor of Arts'tan 1984 yılında mezun oldu.

Simone Kaslowski, babasının 1965 yılında kurduğu Organik Kimya'da uzun yıllar çalıştı
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