Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜSİAD 2019'a karamsar bakıyor: Yüzde bir büyüme olur /26 Aralık 2018 14:51

TÜSİAD 2019'a karamsar bakıyor: Yüzde bir büyüme olur

TÜSİAD Başkanı Bilecik, asgari ücretin 2 bin 20 TL olmasını olumlu olarak nitelendirdi, 2019'da yüzde 1 büyüme, yüzde 17 enflasyon beklediklerini söyledi.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bilecik'in konuşmasından satır başları:

- İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu. İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi

- Dünya ekonomisine yönelik durgunluk beklentileri Fed'in faiz artırımlarını gözden geçirmesine neden olurken bu bize zaman kazandıracak bir süreç olacak

BANKA BİLANÇOLARI TEMİZLENMELİ

- Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek

- İhtiyatlı olduğumuz taktirde gelecek yıl yüzde 1'ler civarında büyüme ve yüzde 17 enflasyon bekliyoruz. İşsizlikte ise hedefe hemen ulaşamayabiliriz

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