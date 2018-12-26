TÜSİAD 2019'a karamsar bakıyor: Yüzde bir büyüme olur

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik gündeme ilişkin soruları yanıtladı.





Bilecik'in konuşmasından satır başları:





- İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu. İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi





- Dünya ekonomisine yönelik durgunluk beklentileri Fed'in faiz artırımlarını gözden geçirmesine neden olurken bu bize zaman kazandıracak bir süreç olacak





BANKA BİLANÇOLARI TEMİZLENMELİ





- Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek





- İhtiyatlı olduğumuz taktirde gelecek yıl yüzde 1'ler civarında büyüme ve yüzde 17 enflasyon bekliyoruz. İşsizlikte ise hedefe hemen ulaşamayabiliriz



