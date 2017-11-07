TÜRSAB'a haciz şoku!









TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti ve şirket adına TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy adına yapılan icra işlemine ek olarak TÜRSAB ve Ulusoy'un mal varlıklarıyla ilgili İstanbul 16'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi'nce ihtiyati haciz kararı verildi. Bankanın 3 milyon 567 bin 517 TL'lik alacağına karşı mahkeme yoluyla aldırdığı ihtiyati haciz kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil üçüncü kişileri de kapsıyor. TÜRSAB'a yönelik 3,5 milyonu aşan borç nedeniyle başlatılan haciz işlemi ve ihtiyati haciz kararıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı da bilgilendirildi. Haciz işlemiyle ilgili alacaklı banka ile TÜRSAB arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.