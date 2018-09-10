Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay

Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Doğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoymaktan gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan Doğan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.





Kanal D'nin haberine göre çocukların ailesi, Nihat Doğan'ın çocukları davet ederek harçlık vermeye çalıştığını iddia etti. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Doğan'ın avukatı Abdürrahim Elitaş, "Bunlar aslı astarı olmayan iddialar" ifadelerini kullandı.

Avukat ayrıca iddiaların aksine ailenin şikayetçi olmadığını belirtti.





Nihat Doğan ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı