Samanyolu Haber /Gündem / Mümtazer Türköne'nin sağlığı için endişe ediyoruz /03 Ağustos 2019 00:16

Mümtazer Türköne'nin sağlığı için endişe ediyoruz

Kalp rahatsızlığı sebebiyle 10 gün önce Silivri Cezaevi’nden İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Mümtazer Türköne damarına stent takıldıktan sonra cezaevine geri gönderildi.

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Kalp rahatsızlığı sebebiyle 10 gün önce Silivri Cezaevi’nden İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Mümtazer Türköne damarına stent takıldıktan sonra cezaevine geri gönderildi.

Zaman gazetesi yazarı Türköne, kalp damarlarının tıkanması sebebiyle 25 Temmuz’da hastaneye kaldırıldı. 

Ailesine haber verilmeden hastaneye kaldırılan Türköne, cezaevinde bakımının yetersiz olacağını bildiği için kalp ameliyatı olmayı istemedi.

SAĞLIĞI İÇİN ENDİŞELİYİZ

Yüzde 80 tıkalı olan damarına stent takılan Türköne tekrar Silivri’ye gönderildi. 

Tıkalı olan diğer damarı için ise doktorların ameliyatı zorunlu gördükleri belirtildi. Bold'un haberine göre Türköne’nin kızı Sıla Türköne, “Bu durumda cezaevinde geçireceği her gün sağlığı açısından oldukça tehlikeli." dedi.




Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne hastane koridorlarında elleri kelepçeli dolaştırıldı.

SILA TÜRKÖNE: ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ

Sıla Türköne şunları aktardı: “Babam kalbindeki damarların tıkalı olması sebebiyle zorlu bir süreç geçirdi. Biz de onunla birlikte tabii. Son durumda iki damarın biri yüzde 80, diğeri ise tamamen tıkalı olduğu için açık kalp ameliyatı olması gerektiğine karar verildi. Ancak cezaevi şartlarında ameliyat sonrası bakımının yetersiz olduğunu bildiği için ameliyat olmayı reddetti.”

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