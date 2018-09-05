Samanyolu Haber /Spor / ‘Türkler beni kandırdı’ /05 Eylül 2018 12:00

‘Türkler beni kandırdı’

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen ancak sağlık kontrolünden sonra transferinden vazgeçilen Marco Fabian, “'Türkler beni kandırdı” ifadesini kullandı.

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Transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Marco Fabian, sarı lacivertli kulüp hakkında tepki sözleri sarf etti.

'Alman basınına konuşan Fabian, ''Türkler beni kandırdı. Fenerbahçe suçu bana yükledi ama bu anlamsız. Her konuda anlaşmıştık, sözleşme hazırdı. İmzaya 5 dakika kala bazı şeylerin değiştiğini söylediler. Bu doğru bir hareket değildi” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Eintracht Frankfurt ile bir yıllık sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Meksikalı futbolcu, ''Eintracht Frankfurt teknik direktörü benim gitmemi istemedi. Marco, sen önemli bir futbolcusun dedi. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Belki ayrılırım, belki takımda kalırım. Neler olacak bakalım.'' diye konuştu. 
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