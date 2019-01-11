Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan bir eğitimcinin hikayesi /11 Ocak 2019 11:14

Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan bir eğitimcinin hikayesi

Türkiye’de binlerce eğitimci açığı varken bir çok parlak beyinle birlikte öğretmenler de ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor Türkiye'yi terk eden genç beyinlerden biri de eğitimci Edip Yanık. Gaziantep’te okuma salonlarında derece yapan öğrenciler yetiştiren Yanık Türkiye’de baskı altında yaşamaktansa

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New York Times gazetesi, beyin ve sermaye göçüne dikkat çektiği haberinde “Hepsi sürü halinde ülkeyi terk ediyorlar” ifadesini kullandı. 2017’de 257 bin iyi eğitimli genç, “düşünce ve ifade hürriyeti” gibi en temel haklarını kaybetmemek için Türkiye’yi terk etti.  Onlardan biri de Edip Yanık. Gaziantep’te okuma salonlarında derece yapan öğrenciler yetiştiren insanlarla omuz omuza vermişti. Yanık, Türkiye’de baskı altında yaşamaktansa ABD’de marangozluk yapmaya niçin razı olduğunu BOLD MEDYA'dan Sevinç Özarslan'a anlattı…


Beş-on sene öncesine kadar tersine beyin göçünden bahsedilir, ülkeye geri dönen donanımlı isimler gündeme gelirdi. Artık gidenler ya da gitmek isteyenler konuşuluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporuna göre 2017 yılında 257 bin eğitimli genç Türkiye’yi terk etti. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND), 2018’de Türkiye’den 1020 akademisyen ve yüksek eğitimli kişinin ‘beyin göçü’ için Hollanda’ya başvuru yaptığını açıkladı.

HOLLANDA, TÜBİTAK VE ASELSAN MÜHENDİSLERİNİ KAPTI

Yine Hollanda’daki savunma sanayii ve teknoloji şirketlerinin, TÜBİTAK’tan, Türk Havacılık Uzay Sanayii’nden ve ASELSAN’dan 100’e yakın mühendisi transfer ettiği biliniyor. New York Times gazetesi ise birkaç gün önce çeyrek milyondan fazla eğitimli insanın Türkiye’den ayrıldığını yazdı.

34 yaşındaki Edip Yanık da ülkesinden ayrılmak zorunda kalan eğitimcilerden. Gaziantep’te ÇINARDER Okuma Salonu’nda hem yöneticilik hem de öğretmenlik yapmış.


 
Aslen Adıyamanlı. Annesi Alevi, babası Kürt. Annesi, babasının dördüncü eşi. Vefat edenlerle birlikte 20 küsur kardeşe sahip.

Annesinin Alevi olmasından dolayı hayatlarının hep zor geçtiğini anlatan Yanık, bu yüzden okumaya karar veriyor ve 2006’da Gaziantep Üniversitesi Endüstri ve Elektronik Bölümü’nden mezun oluyor.


Edip Yanık, Yunanistan’a geçtikten sonra Orestiada kasabasına varana kadar 8 saat yol yürümüş. Fotoğraf bu yürüyüşten.

“HİZMET HAREKETİ’NE MENSUP” DİYE İHBAR EDİLDİ
Birçok öğrencinin üniversite ve lise sınavlarını kazanmasına destek olan Yanık, Hizmet Hareketi’ne mensup olduğu gerekçesiyle ihbar edilince 30 Temmuz 2018’de Meriç Nehri üzerinden Türkiye’yi terk etmek zorunda kalmış.

Yanık, 15 Temmuz’dan sonra 7 ay boyunca Gaziantep’te onlarca öğrenci evini boşaltıp kapattığını söylüyor. Evlerdeki eşyaları çıkartırken birçok kez polise ifade vermek zorunda kaldığını belirten Yanık, “Bunların elektrik, su, dogalgaz, kapıcı ve aidat paralarına kadar ödedim. Öğrencilerin yaşadığı eğitim yuvalarını boşaltırken polisler geldi, kaç kez sorguya çekildim.” diyor.

ABD’DE MARANGOZLUK YAPARAK GEÇİMİNİ TEMİN EDİYOR
Çınar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇINARDER) Doğu ve Güneydoğu’da çocuklarını dershaneye gönderme imkânına sahip olmayan ailelerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan bir kurumdu.


Edip Yanık

Gaziantep’te Zirve, Gaziantep, Hasan Kalyoncu ve SANKO olmak üzere 4 üniversite bulunuyor.

Yanık, ÇINARDER’de yöneticilik yaptığı dönemlerde birçok öğrencinin bu okullarda girmelerine vesile olduklarını, 2008-2009 döneminde ise 108 öğrencinden 98’inin liselere giriş sınavını kazandığını, bir kız öğrencilerinin dil sınavında Türkiye ikincisi olduğunu ifade ediyor.


 Dershane sürecinden sonra bu okuma salonları da tek tek kapatılınca Yanık, ailesini geçindirmek için spot eşya alım satım işine giriyor.

15 Temmuz  günü de spot eşya alım-satımıyla uğraşan Yanık, ardından hakkında başlatılan tahkikatlar nedeniyle ülkeyi terketmiş. Şimdi 6 aydan beri yaşadığı Amerika’da yine kendi ayakları üzerinde durarak yeni bir mesleğe başlamış. Yanık artık bir marangoz.

“TÜRKİYE’DE ADALET OLMADIĞI İÇİN AMERİKA’DAYIM”
Yeni mesleğiyle hayatını kazanıyor ve ekliyor: “Türkiye’de adalet olmadığı için Amerika’dayım. Beni okuma salonu gönderen kişi, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) milletvekili. 2006 yılında okuldan mezun olunca iş için önce Gaziantep Belediyesi’ne başvurdum. O zamanın il başkanı Ahmet Uzer, beni ÇINARDER’e gönderdi. ‘Git orada çalış’ dedi. Şimdi kendisi beni hatırlamayabilir. Şunu gönül rahatlığı ile söylerim; ben Türkiye’nin bir karış toprağını buradaki en değerli şey ile değiştirmem ama şartlar böyle oldu. Türkiye kaçış sebebim malum, fakat ben marangozluğu burada öğrendim. Aileme bakmam gerekiyor.”
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