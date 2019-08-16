Türkiye daha da küçülecek!

SAMANYOLUHABER- Hollandalı finans devi ABN Amro’nun kıdemli gelişen piyasalar ekonomisti Nora Neuteboom Türkiye ekonomisinde sıkıntıların halen sürdüğünü söyledi.







Raporda ekonominin 2019 yılında yüzde 1,5 daralacağı tahmininde bulunuldu.





SUNİ KREDİ GENİŞLEMESİNE ATIF YAPTI





Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen son verilerin, temel olarak kamu bankalarından olmak üzere diğer bir kredi genişlemesine işaret ettiğini kaydeden Neuteboom, böylece suni kredi artışına atıf yaptı.





Neuteboom, temmuz ayında Güney Afrika’daki yüzde 2 ve Brezilya’daki yüzde 2,5 ile karşılaştırıldığında yüzde 3 civarındaki reel faiz sebebiyle Türkiye’nin adım atması için çok fazla ilave alan bulunmadığını vurguladı.





Raporda, TCMB'nin mali istikrarı korumak için faiz mekanizmasından başka araçlar kullanmaya çalıştığı, ileride faizleri düşürmek için daha fazla istekli olabileceği ifade edildi.





DÜNYADA RESESYON ALARMI







Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya ve İngiltere’de finansal piyasalar ekonomik görünüm için uyarı niteliğinde sinyaller vermeye başladı.





BBC’de yer alan analize göre, piyasalarda “ters verim eğrisi” olarak bilinen vaka gerçekleşiyor. 10 yıllık tahvillerin faizi, 2 yıllık tahvil faizlerinin altına inmiş durumda. Bu ülkelerin hazineleri için 10 yıl vadeli borç almak, 2 yıllık borç almaktan daha ucuz.





O GRAFİK NE ZAMAN İNİŞE GEÇSE...





Bu, tahvil piyasasında çok sık görülen bir durum değil. Ekonomik daralma ya da yavaşlama öncesinde böyle bir tablo ortaya çıkıyor.





ABD ve İngiltere’de faiz eğrilerinde görülen son gelişmeler "resesyon alarmı" olarak algılanıyor.





Piyasa oyuncuları geçmiş yıllarda yaşanan benzer faiz değişimlerin resesyonların takip ettiğine işaret ediyor.



