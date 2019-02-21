Türkiye'ye Yolsuzluk, baskı, hak ihlalleri eleştirisi

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye raporu görüşüldü. AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak rapor, Dış İlişkiler Komitesi tarafından üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilerek 7’ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı. "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması" önerisinin yer aldığı rapor, AP’nin 13 Mart’taki genel kurul oturumunda oylanacak.

Yolsuzluk, baskı, hak ihlalleri eleştiriliyor





Raporda Türkiye'de önüne geçilemeyen yolsuzluk olayları, insan hakları ihlalleri, Türk istihbarat örgütünün Diyanet İşleri Başkanlığı'nı muhaliflere baskı uygulamak için kullanması, 160 basın kuruluşunun kapatılması, LGBT grupları dahil insan hakları savunucularının haklarının ihlal edilmesi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın sebepsiz yere hapiste tutulması ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılan iltica başvurularının tavan yapması yer alıyor. Ayrıca 2015 yılından bu yana devam eden yeni İstanbul Havalimanı çalışmalarında 38 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak bu kapsamda kötü çalışma koşullarını protesto eden kişilerin cezaevine gönderilmesi sert bir dille eleştiriliyor. Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan insan hakları ihlallerine barışçıl çözüm üretilmesi gerektiği ifade ediliyor. Raporda Türkiye'ye yöneltilen eleştirilerden biri de hukuksuz suçlamalarla hapse atılması. Sendika üyeliğinin suç delili olarak sayılarak ülkedeki sendikal hakların gelişmesine yönelik ciddi bir engel teşkil ettiği tespiti yapıldı.











