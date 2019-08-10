Türkiye'ye yeşil ışık yakmadık

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'deki son Büyükelçisi Robert Ford, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölgede tesis edilecek “güvenli bölge” için Washington ile Ankara arasında tam olarak anlaşma sağlanmadığını söyledi.





Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw TV’ye konuşan Robert Ford, ABD ile Türkiye arasındaki “güvenli bölge” görüşmelerine dair değerlendirmelerde bulundu.





KONTROLÜ KİM SAĞLAYACAK?





Robert Ford, “Anlaşmanın içeriğine yönelik ayrıntılar henüz şeffaflık kazanmış değil. Sınır bölgesinde bazı kasabalar bu bölgenin içine gireceği için ‘güvenli bölgede’ güvenliğin kimin tarafından sağlanacağına yönelik anlaşma yapılmadı.” dedi.





Türkiye’nin tek başına söz konusu bölgeyi kuramayacağını belirten Ford, ABD’nin hem kara ve hem de hava güçleriyle bölgede varlığını sürdürdüğüne işaret etti.





Ford, “Aksi bir durumda iki ülke güçlerinin karşı karşıya gelme ihtimali var ve iki tarafta böyle bir durumun yaşanmasını istemiyor.” diye konuştu.





FORD: TÜRKİYE, AMERİKA'YA GÜVENMİYOR





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Münbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz.” sözlerine değinen Ford, Türkiye’nin YPG’nin kontrolündeki sınır konusunda Amerika’ya güvenmediğinin açık bir şekilde anlaşıldığını söyledi.





Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlerini YPG’nin kontrolündeki sınır boyunca konuşlandırmaya çalıştığını ve bunu da Türkiye ile işbirliği içerisinde yapmak istediğini ifade etti.





Eski Büyükelçi, “Güvenli Bölgenin güvenliğinin tamamen Türkiye tarafından sağlanması konusunda Washington, Ankara’ya ‘yeşil ışık’ yakmadı.” ifadelerini kullandı.







Robert Ford, "ABD, Deyrezzor ve Haseke’de güvenliği sağlayacak lokal güçler oluşturmayı destekleyecek. 100 binden fazla silahlı kişiden söz ediyoruz." dedi.

"100 BİN KİŞİLİK ORDUDAN BAHSEDİYORUZ"





Türkiye’deki göçmenlerin Suriye’nin kuzeyindeki sınır bölgelerine yerleştirilmesi konusunda ise Robert Ford, “Çok sayıda göçmenin Suriye’nin kuzeyine yerleştirilmesi konusunda Washington’un ikna olmadığını düşünüyorum. Washington’un bunu kabul ettiğini sanmıyorum. Türkiye’nin girişimlerine karşılık Suriye’deki Kürtler’in endişelerini anlıyorum. Çünkü birçok kez bu bölgelere insanlar yerleştirildi. Bence Türkiye ile ABD arasında tartışmanın sürmesine sebep olan konulardan biri de budur.” dedi.





ABD’nin YPG’nin omurgasını oluşturduğu DSG’yi desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Ford, “Ayrıca ABD, Deyrezzor ve Haseke’de güvenliği sağlayacak lokal güçler oluşturmayı destekleyecek. 100 binden fazla silahlı kişiden söz ediyoruz. Bu da oldukça yüksek bir sayı. Bunların karşılanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.